Καλά, ο Σαρλ Λεκλέρ πρέπει να γνωρίζει ιταλικά αφού αγωνίζεται στη Ferrari. Ο Εντ Σίραν όμως;

Μία... στρατιά από VIP παρακολούθησε από κοντά το Grand Prix Μαϊάμι. Ανάμεσά τους και ο Εντ Σίραν. Ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής απόλαυσε έναν γρήγορο γύρο στην πίστα, δίπλα στον οδηγό της Mercedes-AMG F1, Τζορτζ Ράσελ.

Ο Σίραν επισκέφθηκε και το γκαράζ της Scuderia Ferrari, όπου συνομίλησε με τον Σαρλ Λεκλέρ. Όχι μόνο στα αγγλικά αλλά και στα ιταλικά. Δείτε τα όσα ειπώθηκαν στο ακόλουθο βίντεο.

You learn something new every day 🇮🇹#MiamiGP #F1 | @edsheeran pic.twitter.com/7mbC1xjCmE