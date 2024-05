Και του Χάμιλτον η παρθενική νίκη στη Formula 1 ήταν με μονοθέσιο της McLaren. Αλλά με 17 χρόνια διαφορά.

O Λάντο Νόρις έγινε ο 114ος οδηγός που κερδίζει σε Grand Prix της Formula 1. Ο 24χρονος Βρετανός χρειάστηκε να περιμένει 110 αγώνες για να γευτεί τη χαρά τη νίκης. Ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες στο σπορ (103), Λιούις Χάμιλτον, μίλησε για τον οδηγό της McLaren Racing.

«Πολλά συγχαρητήρια στον Λάντο, το άξιζε πραγματικά. Γνωρίζω πόσο ξεχωριστό είναι να σημειώνεις την πρώτη σου νίκη. Κέρδισα τον πρώτο μου αγώνα στην F1 με την McLaren, είμαι πραγματικά χαρούμενος για αυτούς, είναι η παλιά μου οικογένεια».

Ερωτηθείς σχετικά με το πώς είναι να περιμένεις τόσο πολύ για να πάρεις την πρώτη σου νίκη, ο επτάκις πρωταθλητής δήλωσε: «Εγώ δεν χρειάστηκε να περιμένω τόσο πολύ, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω για την μακρά αναμονή. Όμως η πρώτη νίκη δεν μοιάζει με κάτι άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο σαν την πρώτη φορά».

Η πρώτη νίκη του Χάμιλτον σημειώθηκε στο Grand Prix Καναδά το 2007, μόλις στον 6ο του αγώνα στη Formula 1!

O Χάμιλτον συνεχάρη τον συμπατριώτη του και πριν βγουν από τα μονοθέσια, στο γύρο αμέσως μετά το πέσιμο της καρό σημαίας.

One of the first on the scene to congratulate Britain's newest Grand Prix winner 👏



Lovely moment between Lewis and Lando!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/LoYnlwztfd