Ποινή 5 δευτερολέπτων για τον Κάρλος Σάινθ για τη σύγκρουση με τον Πιάστρι στο GP Μαϊάμι.

Ο Κάρλος Σάινθ τιμωρήθηκε με ποινή πέντε δευτερολέπτων και με έναν πόντο ποινής στην άδειά του, αφού κρίθηκε ότι προκάλεσε τη σύγκρουση με τον Όσκαρ Πιάστρι κατά τη διάρκεια του Grand Prix του Μαϊάμι.

Ο Σάινθ προσπαθούσε να προσπεράσει το McLaren στη στροφή 17 κατά τα τελευταία στάδια του αγώνα, όταν έχασε ελαφρώς τον έλεγχο του πίσω μέρους της Ferrari του και ήρθε σε επαφή με το μονοθέσιο του Αυστραλού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Πιάστρι να υποστεί ζημιά στην εμπρός πτέρυγα του, αναγκάζοντάς τον να κάνει επίσκεψη στα pit, που τον έριξε πίσω στην κατάταξη.

Carlos Sainz has picked up a 5-second time penalty for causing a collision with Oscar Piastri ⚠️



