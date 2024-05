Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Μαϊάμι; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο έκτος αγώνας της Formula 1 για το 2024 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Μαϊάμι. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 57 γύροι που ακολουθούν, αναμένονται με αγωνία.

Από την κορυφή θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός πήρε την έκτη pole position της χρονιάς και θέλει να φτάσει τις 5 νίκες στο 2024. Δίπλα του θα έχει τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, ο οποίος θέλει να επιτεθεί από την εκκίνηση στον παγκόσμιο πρωταθλητή. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τι θα κάνουν οι οδηγοί της McLaren Racing από τις θέσεις 5 και 6 με την αναβαθμισμένη MCL38.

Welcome to (race day in) Miami 😍#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/unz25pfDam