Ο Ολλανδός οδηγός ήταν απογοητευμένος μετά τις δύσκολες κατατακτήριες δοκιμές που είχε για πρώτη φορά σε αγώνα της Formula 1 στο 2024.

Έπειτα από επτά συνεχόμενες pole position στη φετινή αγωνιστική σεζόν, ο Μαξ Φερστάπεν περιορίστηκε στην 6η θέση στις κατατακτήριες του Grand Prix Μονακό. Ο Ολλανδός δεν είχε την ταχύτητα να παλέψει για κάτι καλύτερο κι έμεινε τρία δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον poleman Σαρλ Λεκλέρ.

Μετά το τέλος του Q3 o Φερστάπεν μίλησε στο Sky Sports για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο σιρκουί του Μονακό και είπε: «Δεν είμαι απογοητευμένος με τη θέση μου, είμαι απογοητευμένος με την απόδοσή μας όλο το τριήμερο. Δεν εκπλήσσομαι βέβαια γιατί γνώριζα από πριν πως ήμασταν σε μειονεκτική θέση. Νιώθω πως οδηγώ ένα go-kart δίχως ανάρτηση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. To πρόβλημα το έχουμε από το 2022. Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε πλεονέκτημα λόγω ταχύτητας του μονοθεσίου που επισκίαζε το πρόβλημα. Με τις άλλες ομάδες να μας πλησιάζουν, αν δεν βελτιώνουμε τις αδυναμίες μας τότε θα εκτεθούμε».

Max Verstappen's final flying lap was over almost as soon as it started 👀



The Dutchman banged the wall at Turn 1 💥#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/mZ91uOdsri