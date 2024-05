O 26χρονος οδηγός της Ferrari γνωρίζει πολύ καλά ό,τι ακόμα και σε ένα σιρκουί όπως αυτό του Μονακό χρειάζεται κάτι παραπάνω από την πρώτη θέση στο grid για να έρθει η νίκη.

Την 24η pole position στην καριέρα του και 250ή για τη Ferrari στη Formula 1 κατέκτησε ο Σαρλ Λεκλέρ. Στο Grand Prix της πατρίδας του, ο 26χρονος οδηγός εκμεταλλεύτηκε τις βελτιώσεις που έφερε η Scuderia Ferrari στην SF-24 και με χρόνο 1:10.270 δεν άφησε σε κανέναν περιθώριο να τον αμφισβητήσει (ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν 1,5 δέκατο του δευτερολέπτου πίσω του και ο Κάρλος Σάινθ 2,5 δέκατα).

«Τα συναισθήματα που νιώθω εδώ μετά τις κατατακτήριες δοκιμές είναι πάντα ιδιαίτερα. Είμαι πολύ χαρούμενος για το γύρο μου, η ένταση είναι πολύ υψηλή εδώ. Γνωρίζω πολύ καλά από το παρελθόν ότι η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές δεν είναι το παν. Αν και βοηθά πολύ ενόψει του αγώνα της Κυριακής, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Τα προηγούμενα χρόνια δεν το καταφέραμε, αλλά είμαστε πιο δυνατή ομάδα πλέον και βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι εξαιρετικό στον αγώνα και προφανώς η νίκη είναι ο στόχος».

