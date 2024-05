Ο οδηγός της McLaren Racing πιστεύει πως είχε την ταχύτητα να είναι αυτός στην πρώτη θέση του Q3 στο Πριγκιπάτο του Μονακό.

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα στη Formula 1, o Όσκαρ Πιάστρι είχε εξαιρετικές κατατακτήριες δοκιμές και βρέθηκε στην πρώτη σειρά της εκκίνησης Grand Prix. Λόγω ποινής στην Ίμολα δεν είχε την ευκαιρία να εκκινήσει 2ος, όμως θα το πράξει στο Μονακό, μία από τις πιο απαιτητικές και απολαυστικές πίστες του αγωνιστικού προγράμματος.

Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren ήταν μόλις ενάμισι δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον poleman, Σαρλ Λεκλέρ και αύριο θα έχει την ευκαιρία να παλέψει για την πρώτη του νίκη στην F1. O Αυστραλός μετά το τέλος του Q3 ρωτήθηκε σχετικά με το αν θα μπορούσε να είναι αυτός στην pole position για το GP Μονακό.

«Είναι καλή ερώτηση. Πιστεύω πως αν κρατήσουμε το δεύτερο μισό του πρώτου γύρου μου και το πρώτο μισό του δεύτερου γύρου μου θα ήταν αρκετό για την pole position. Έκανα μερικά λάθη στην τελική. Αξίζει τα εύσημα ο Σαρλ, έχει κάνει φανταστική δουλειά όλο το τριήμερο. Δεν πιστεύω πως κάποιος πίστεψε πως θα πλησιάσει τον Λεκλέρ. Είναι καλό που ξεκινάω από την πρώτη σειρά του grid. Δεν υπάρχουν καλύτερα χρώματα από αυτά που έχουμε στο Μονακό για να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα», είπε ο Πιάστρι.

Όταν ο οδηγός της Peugeot στο WEC, Λοΐκ Ντιβάλ, τον ρώτησε για το πώς θα μπορούσε να κερδίσει τον αγώνα στο Πριγκιπάτο, ο νεαρός Αυστραλός είπε: «Μια καλή εκκίνηση πάντα βοηθάει. Όποιος είναι στην πρωτοπορία μπορεί να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα. Αυτός είναι ο πρώτος μου στόχος, αν όχι, τότε με τη στρατηγική μπορούμε να κερδίσουμε. Όσο αισιόδοξος κι αν είμαι, δεν είναι εύκολο να προσπεράσεις στο Μονακό. Ξεκινάμε από μία καλή θέση και έχουμε την ευκαιρία για μία καλή ημέρα αύριο».

Το GP Μονακό είναι προγραμματισμένο για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 ώρα Ελλάδος για να μπείτε σε κλίμα αγώνα.

FRONT ROW IN MONACO!



Great lap, @OscarPiastri! 💪 We can fight for the win from there! 👊#MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/6tAWoEbBBp