Παραβίαση των τεχνικών κανονισμών οδηγεί σε ακύρωση των αποτελεσμάτων των Χούλκενμπεργκ και Μάγκνουσεν.

Η ομάδα της Haas βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στο GP Μονακό, καθώς οι οδηγοί της, Νίκο Χούλκενμπεργκ και Κέβιν Μάγκνουσεν, αποκλείστηκαν από τις κατατακτήριες δοκιμές λόγω παραβίασης των τεχνικών κανονισμών της FIA. Συγκεκριμένα, η εξέταση της FIA διαπίστωσε ότι το επάνω στοιχείο της πίσω πτέρυγας των μονοθεσίων τους υπερέβαινε το μέγιστο επιτρεπόμενο άνοιγμα των 85 χιλιοστών. Η ομάδα παραδέχτηκε ότι η παραβίαση οφειλόταν σε λανθασμένη ρύθμιση.

A technical compliance failure on both VF-24s, discovered in post-qualifying inspection, means both HULK and MAG to start Monaco GP from Pit Lane.#HaasF1 #MonacoGP pic.twitter.com/twTLn7gyxY