F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Μαϊάμι
Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing εξακολουθούν να αυξάνουν τη διαφορά στην κορυφή των πρωταθλημάτων.
» Τι έγινε στο Σπριντ του Μαϊάμι
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ.
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|118
|2
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|91
|3
|Charles Leclerc
|FERRARI
|83
|4
|Carlos Sainz
|FERRARI
|73
|5
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|58
|6
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|41
|7
|George Russell
|MERCEDES
|33
|8
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|31
|9
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|19
|10
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|9
|11
|Yuki Tsunoda
|RB HONDA RBPT
|8
|12
|Oliver Bearman
|FERRARI
|6
|13
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|6
|14
|Daniel Ricciardo
|RB HONDA RBPT
|5
|15
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|1
|16
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|17
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|0
|18
|Zhou Guanyu
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|19
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|0
|20
|Valtteri Bottas
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|21
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ.
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|209
|2
|FERRARI
|162
|3
|MCLAREN MERCEDES
|99
|4
|MERCEDES
|52
|5
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|40
|6
|RB HONDA RBPT
|13
|7
|HAAS FERRARI
|7
|8
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|9
|ALPINE RENAULT
|0
|10
|KICK SAUBER FERRARI
|0
Φωτογραφία: Red Bull Content Pool