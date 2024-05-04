F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Μαϊάμι

F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Μαϊάμι
Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing εξακολουθούν να αυξάνουν τη διαφορά στην κορυφή των πρωταθλημάτων.

» Τι έγινε στο Σπριντ του Μαϊάμι

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ.ΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT118
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT91
3Charles LeclercFERRARI83
4Carlos SainzFERRARI73
5Lando NorrisMCLAREN MERCEDES58
6Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES41
7George RussellMERCEDES33
8Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES31
9Lewis HamiltonMERCEDES19
10Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES9
11Yuki TsunodaRB HONDA RBPT8
12Oliver BearmanFERRARI6
13Nico HulkenbergHAAS FERRARI6
14Daniel RicciardoRB HONDA RBPT5
15Kevin MagnussenHAAS FERRARI1
16Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES0
17Esteban OconALPINE RENAULT0
18Zhou GuanyuKICK SAUBER FERRARI0
19Pierre GaslyALPINE RENAULT0
20Valtteri BottasKICK SAUBER FERRARI0
21Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θ.ΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT209
2FERRARI162
3MCLAREN MERCEDES99
4MERCEDES52
5ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES40
6RB HONDA RBPT13
7HAAS FERRARI7
8WILLIAMS MERCEDES0
9ALPINE RENAULT0
10KICK SAUBER FERRARI0

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

RELATED NEWS

 