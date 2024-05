Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έστειλε μήνυμα σε όσους ονειρεύονται να τον κάνουν... δικό τους.

Η φημολογία πως ο Μαξ Φερστάπεν εξετάζει όλα τα δεδομένα για το μέλλον στη Formula 1 του συνεχίζεται δίχως διακοπή. Οι εσωτερικές εξελίξεις στη Red Bull Racing όπως η «Υπόθεση Χόρνερ» και η πρόσφατη αποχώρηση του Άντριαν Νιούι έχουν δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά σχετικά με το τι θα πράξει ο Ολλανδός.

Ο Τότο Βολφ της Mercedes-AMG έχει εκφράσει το θαυμασμό του σχετικά με τον Φερστάπεν και δεν έχει κρύψει το γεγονός πως θα τον ήθελε στα «ασημί βέλη». Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση του Grand Prix Μαϊάμι κυκλοφόρησε η φήμη πως η Mercedes προσέφερε στον παγκόσμιο πρωταθλητή συμβόλαιο με απολαβές 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Touching down at the Hard Rock Stadium 🏈👋 #F1 || #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/30SlpKzSkI

Ο πρωταθλητής την τελευταία τριετία και πρωτοπόρος του φετινού πρωταθλήματος ρωτήθηκε στο πλαίσιο του αγώνα στο Μαϊάμι αν έχει πρόταση από τη Mercedes και αν θεωρεί δελεαστικό το ποσό των 150 εκατ. ευρώ.

«Το μέλλον μου είναι στη Red Bull αυτή τη στιγμή. Ας πούμε υποθετικά, πως μου προσφέρουν ένα συμβόλαιο 150 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό δεν θα είναι ο παράγοντας ο οποίος θα με κάνει να αλλάξω ομάδα. Ακόμα και 250 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι αρκετά. Είμαι χαρούμενος με τα χρήματα που παίρνω και μεγαλύτερη σημασία έχει η απόδοση στην πίστα. Αν μάχομαι στον αγώνα για την 5η ή την 6η θέση τότε γκρινιάζω πολύ. Πάντα για εμένα παίζει κύριο ρόλο η απόδοση, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Το γνωρίζει επίσης και ο Βολφ», είπε.

When you get your first #F1Sprint Pole of 2024 👍#F1 || #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/hoDWjJaS2T