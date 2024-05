Φερστάπεν: «Η αποχώρηση του Νιούι δεν θα φέρει καταστροφή»

Ο Μαξ Φέρσταπεν δηλώνει ότι η αποχώρηση του θρυλικού σχεδιαστή Άντριαν Νιούι από τη Red Bull δεν είναι «τόσο δραματική όσο φαίνεται» για την ομάδα της Formula 1.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης του Άντριαν Νιούι από τη Red Bull μετά από 19 χρόνια στην ομάδα προκάλεσε «σεισμό» στον κόσμο της Formula 1. Ωστόσο, ο Μαξ Φέρσταπεν προσπαθεί να ηρεμήσει τα νερά, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση του Νιούι δεν είναι τόσο καταστροφική όσο μπορεί να φαίνεται.

Ο Νιούι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση πολλών παγκόσμιων τίτλων με τη Red Bull, αλλά ο Φέρσταπεν δηλώνει ότι η ομάδα δεν θα παραλύσει από την απουσία του. «Αν και ο Άντριαν ήταν σημαντικός για την επιτυχία της Red Bull, ο ρόλος του έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου», επισήμανε ο Ολλανδός πρωταθλητής σε δηλώσειςτου πριν από το GP Μαϊάμι. «Πολλοί όμως δεν γνωρίζουν πραγματικά ακριβώς τι δουλειά έκανε στην ομάδα. Ο ρόλος του έχει εξελιχθεί, και η ομάδα έχει ενισχυθεί με την άφιξη πολύ καλών νέων μελών».

