Ο οδηγός της Red Bull Racing και παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 προσπάθησε να πείσει τον Βρετανό να μην αποχωρήσει από τους «ταύρους».

Ο κύβος «ερρίφθη». Ο Άντριαν Νιούι αποχώρησε από τη Red Bull Racing έπειτα από 19 χρόνια παρουσίας στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς. Ο «γκουρού» της αεροδυναμικής θα αποχωρήσει επίσημα από το Red Bull Technologies στις αρχές του 2025 όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν αναζητεί ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Πολλοί είναι οι επίδοξοι «μνηστήρες» για τον Νιούι και είναι αναμφίβολα η πιο περιζήτητη προσωπικότητα στον κόσμο της Formula 1. Ωστόσο φαίνεται πως η… καρδιά του επέλεξε τη Scuderia Ferrari ως τον επόμενο προορισμό του.

Αναμφίβολα η φυγή του Νιούι θα είναι μεγάλη απώλεια για τη Red Bull Racing. Τι πιστεύει όμως ο πρωταθλητής των «ταύρων», Μαξ Φερστάπεν, για την απόφαση του Βρετανού να αποχωρήσει από το Μίλτον Κινς;

