Σε δικαστική διαμάχη οδηγείται η αμερικανική ομάδα της Formula 1 με τον τέως επικεφαλής της λίγους μήνες μετά το «διαζύγιό» τους.

Λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί το 2023 η Haas αποφάσισε να μην ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Γκίνθερ Στάινερ. Ο 59χρονος ήταν από το 2014 μέλος της αμερικανικής ομάδας και ήταν ο ενορχηστρωτής για την είσοδό της στη Formula 1.

Όπως αποδεικνύεται, οι σχέσεις τους μετά το τέλος της συνεργασίας τους οδεύουν από το κακό στο χειρότερο. Ο Στάινερ κατέθεσε αγωγή κατά της πρώην ομάδας του, καθώς υποστηρίζει πως του χρωστάει χρήματα ενώ εκμεταλλεύεται το όνομά του για να αποκτήσει χρηματικό όφελος.

Συγκεκριμένα, η Haas χρωστάει χρήματα στον Στάινερ μέσω προμηθειών, κάτι που πήγαινε ενάντια στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει. Επιπλέον ισχυρίζεται πως η Haas συνεχίζει να πουλάει προϊόντα που χρησιμοποιούν το όνομα ή το «μπραντ» Στάινερ, ενώ συνεχίζει να έχει φωτογραφίες του στην ιστοσελίδα της. Όλα τα παραπάνω γίνονται δίχως την εξουσιοδότησή του και παράλληλα δεν πληρώνεται από τις πωλήσεις το μερίδιο που του αναλογεί.

