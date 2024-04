Ποιοι βρίσκονται με την «πλάτη στον τοίχο» καθώς κινδυνεύουν να αποκλειστούν από Grand Prix της Formula 1 λόγω πολλών βαθμών ποινής.

Πέντε αγώνες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα στην αγωνιστική σεζόν της Formula 1 στο 2024 και ήδη η λίστα των βαθμών ποινής στην αγωνιστική άδεια των οδηγών έχει γεμίσει. Κάθε οδηγός που συγκεντρώνει 12 βαθμούς ποινής σε διάστημα 12 μηνών τιμωρείται με αποκλεισμό για τον επόμενο αγώνα. Ο τρόπος με τον οποίο τους συγκεντρώνουν είναι έπειτα από συμβάντα που προκαλούν στην πίστα.

Οι βαθμοί μεταφέρονται από τη μια σεζόν στην άλλη. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ο Πιέρ Γκασλί, που είχε 10 βαθμούς στο το τέλος της περασμένης χρονιάς, κάτι που σημαίνει ότι έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός για να αποφύγει προβλήματα στους πρώτους αγώνες του 2023.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν οδηγοί στην επικίνδυνη ζώνη, όμως δύο είναι αυτοί που δεν απέχουν πολύ από αυτήν. Στην κορυφή έχουμε ισοπαλία ανάμεσα στους Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing και Λόγκαν Σάρτζεντ της Williams με 8 βαθμούς ποινής στην αγωνιστική τους άδεια.

