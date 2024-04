Σε αλλαγή του υπάρχοντος συστήματος απονομής βαθμών στους οδηγούς θέλει να προχωρήσει η Formula 1 για πρώτη φορά μετά το 2010.

Στην επερχόμενη σύσκεψη της Κομισιόν της Formula 1 αυτη την εβδομάδα αναμένεται να συζητηθούν ορισμένα κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον του σπορ. Ένα από αυτά θα είναι η ενδεχόμενη αλλαγή στο σύστημα βαθμολόγησης, αρχής γενομένης από το 2025.

Σύμφωνα με το motorsport.com, η ιδέα που θα «πέσει» στο τραπέζι είναι η αλλαγή στην απονομή βαθμών, από τους πρώτους 10 οδηγούς που είναι σήμερα στους 12 πρώτους οδηγούς. Το υπάρχον σύστημα βρίσκεται σε ισχύ από το 2010, όταν η Formula 1 είχε 24 μονοθέσια. Μέχρι το 2009 στη Formula 1 έπαιρναν βαθμούς οι 8 πρώτοι οδηγοί ενώ μέχρι το 2002 οι 6 πρώτοι οδηγοί.

