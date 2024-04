Η ιταλική ομάδα δεν έμεινε ευχαριστημένη με τον αγώνα της στην πίστα της Σανγκάης, καθώς υστερούσε αρκετά σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Έπειτα από ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, η Scuderia Ferrari είχε μία «ανώμαλη» προσγείωση στο Grand Prix Κίνας. Η SF-24 δεν ήταν όσο ανταγωνιστική την είδαμε στους προηγούμενους αγώνες και αυτό αντικατοπτρίστηκε στα αποτελέσματα.

Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν στην 4η θέση τόσο στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου όσο και στο Grand Prix της Κυριακής. Ο Μονεγάσκος δεν είχε τη δυνατότητα να παλέψει για τις τρεις πρώτες θέσεις, κάτι που τον άφησε απογοητευμένο όπως παραδέχθηκε.

Μιλώντας στο formu1a.uno, o επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, αναφέρθηκε στον αγώνα της ομάδας του στην Κίνα και το κακό αποτέλεσμα που πήρε.

«Ήταν η πρώτη φορά που επισκεφθήκαμε την πίστα της Σανγκάης με αυτή τη γενιά μονοθεσίων. Το οδόστρωμα δεν μας βοήθησε και υπήρξε μεγάλη βελτίωση στην πρόσφυση της πίστας κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες όμως γιατί όλες οι ομάδες ήταν στην ίδια κατάσταση και κάποιες έκαναν καλύτερη δουλειά από άλλες. Πρέπει να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη προετοιμασία στο τριήμερο. Αυτό που μπορώ να πω είναι πως η προετοιμασία μας στην Κίνα ήταν πολύ κακή», είπε ο Γάλλος.

