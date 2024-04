Η αυστριακή ομάδα δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να κάνει μελλοντικά δικό της τον Βρετανό οδηγό της McLaren Racing.

Ο θαυμασμός της Red Bull Racing για το πρόσωπο του Λάντο Νόρις είναι γνωστός εδώ και πολλά χρόνια. Η αυστριακή ομάδα έχει προσπαθήσει στο παρελθόν να αρπάξει τον Βρετανό από τη McLaren Racing για να πλαισιώσει τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Νόρις έχει αναδειχθεί μέσα από τις ακαδημίες της McLaren και πριν ξεκινήσει η φετινή σεζόν της Formula 1 έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην ομάδα του υπογράφοντας νέο πολυετές συμβόλαιο. Αυτό αποτρέπει άλλες ομάδες όπως η Red Bull Racing να τον… κυνηγήσουν στο άμεσο μέλλον.

Παρά το γεγονός πως είναι δεσμευμένος για πολλά ακόμη χρόνια με τη βρετανική ομάδα, ο Νόρις παραμένει στο ραντάρ της Red Bull Racing. Ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα F1/Motorsport, Χέλμουτ Μάρκο μίλησε για το ενδιαφέρον προς τον 24χρονο στο Servus TV.

«Είναι νέος και μας ενδιαφέρει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο πατέρας του Λάντο κάνει αστεία και λέει πως ο γιος του θα πάρει την πρώτη του νίκη όταν αποσυρθεί ο Μαξ Φερστάπεν από την F1. Είπα στον Λάντο πως αν έρθει στη Red Bull τότε θα μπορέσει να οδηγήσει ακόμη ταχύτερα απ’ ότι τώρα», δήλωσε.

