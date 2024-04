Μία ακόμη σημαντική διάκριση για την Andeli Mototouring, που ήρθε για να επιβραβεύσει την ποιότητα των δραστηριοτήτων της στην ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας.

Σε μια λαμπερή τελετή και προσέλευση που ξεπέρασε τα 500 άτομα γιορτάστηκαν στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες για τον ελληνικό τουρισμό για 11η συνεχή χρονιά. Τα βραβεία - θεσμός του κλάδου μπήκαν δυναμικά στη δεύτερη δεκαετία τους βάζοντας στο επίκεντρο την Ελληνικότητα και τη Βιωσιμότητα και επιβράβευσαν τους πρωτοπόρους και καινοτόμους του ελληνικού τουρισμού και του επιχειρείν του κλάδου. Ανάμεσα στους βασικούς πρωταγωνιστές του Ελληνικού Τουρισμού για το 2024 ήταν και η Andeli Mototouring, κερδίζοντας το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Sports & Adventure.

Από την ίδρυσή της, η Andeli Mototouring προχώρησε με σίγουρα βήματα στην ανάπτυξη του μοτο-τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε μοτοσυκλετιστές από Ελλάδα και εξωτερικό να γνωρίσουν τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας, τις ομορφιές και τις παραδόσεις του τόπου μας. Πρωτοπόρος και καινοτόμος σε όλη την πορεία της στο χρόνο, η Andeli Mototouring είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος εκπρόσωπος του μοτο-τουρισμού στη χώρα μας, διοργανώνοντας συνεχώς μοναδικά οδοιπορικά, με τη συμμετοχή τόσο Ελλήνων όσο και ξένων μοτοσυκλετιστών από κάθε γωνιά του πλανήτη. Και θα συνεχίσει να το κάνει γιατί απλά έχει το πάθος και την τεχνογνωσία που της δείχνουν το δρόμο για την πρόοδο και την τελειότητα.

Ο Κος Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην όλο και σημαντικότερη συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας και συνεχάρη όλους τους βραβευθέντες για το έργο τους. Και όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Κα Βαρβάρα Αυδή (Partner & Board Vice Chairman Historic Hotels of Europe, Founder, Yades Greek Historic Hotels), «Το υψηλό επίπεδο όλων των συμμετοχών αποτελεί και το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα αυτού του Θεσμού για τη νέα σελίδα που γράφεται στον Ελληνικό Τουρισμό, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια διακρίνεται για τις εξαιρετικές του επιδόσεις. Θερμά Συγχαρητήρια στους Τιμηθέντες και όλους τους Βραβευθέντες, να τιμήσετε τα βραβεία σας με την προτροπή να συνεχίσουμε να προάγουμε τον ελληνικό τουρισμό με ήθος, όραμα και αφοσίωση».

