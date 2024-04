Σαν Σήμερα: Η μέρα που «γεννήθηκε» η F1 (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ένα ακόμη ταξίδι στο παρελθόν. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η σημερινή ημέρα, καθώς θα μάθουμε ποιο ήταν το πρώτο Grand Prix προδιαγραφών Formula 1. Επιπλέον θα θυμηθούμε τι έγινε στο GP Μπαχρέιν του 2012, ενώ στο MotoGP θα μάθουμε για τρεις αγώνες σε τρεις διαφορετικές ηπείρους.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 22/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού,

Σαν σήμερα το 1946, το Grand Prix Νίκαιας στη Γαλλία σήμανε την επιστροφή των αγώνων ταχύτητας στην Ευρώπη μετά το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Λουίτζι Βιλορέσι είχε θέσει ψηλά τον πήχη ήδη από τις πρώτες ημέρες δοκιμών, κατακτώντας την pole position με μια Maserati 4CL της Scuderia Milano. Αποδείχθηκε ασυναγώνιστος και ηγήθηκε του αγώνα από το ξεκίνημά του, μέχρι να κάνει μια στάση τριών λεπτών για ανεφοδιασμό καυσίμων. Επέστρεψε δριμύτερος και είχε μπροστά του μόνο την Alfa Romeo 308 του Ρέιμοντ Σόμερ, η οποία μάλιστα είχε χάσει την πρώτη και δεύτερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων της. Έτσι, ο Βιλορέσι προσπέρασε χωρίς να έχει αντίσταση και κατέκτησε άνετα τη νίκη. Το συγκεκριμένο GP Νίκαιας υπήρξε ο πρώτος αγώνας προδιαγραφών F1 στην ιστορία.

Σαν σήμερα το 2001, ο Βαλντίνο Ρόσι έκανε το δύο στα δύο στη σεζόν και επικράτησε στο GP Νότιας Αφρικής. Ο «Γιατρός» εκκίνησε από την pole position και διατήρησε την πρωτοπορία χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση, κρατώντας πίσω του τον Λόρις Καπιρόσι. Το βάθρο έκλεισε ο Τόρου Ουκάβα ολοκληρώνοντας το 1-2-3 για μοτοσικλέτες της Honda.

Σαν σήμερα το 2007, ο Κέισι Στόνερ, σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε τρεις αγώνες στη σεζόν, κυριαρχώντας στην πίστα της Κονσταντινούπολης για το GP Τουρκίας του MotoGP. Ο Αυστραλός της Ducati ήταν επικεφαλής από την αρχή ως το τέλος. Μετά τον αγώνα ανακοινώθηκε πως η Τουρκία δεν θα φιλοξενήσει ξανά Grand Prix για το MotoGP, λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Σαν σήμερα το 2012, πραγματοποιήθηκε το GP Μπαχρέιν για τον τέταρτο αγώνα της σεζόν στη Formula 1. Ο poleman, Σεμπάστιαν Φέτελ, διατήρησε την πρωτοπορία σχεδόν σε όλον τον αγώνα, δεχόμενος ωστόσο πίεση από τον Κίμι Ράικονεν. Ο Φινλανδός της Lotus, αξιοποίησε την εναλλακτική στρατηγική ελαστικών που ευνόησαν οι ζεστές συνθήκες και βρέθηκε κοντά στον Γερμανό στους τελευταίους γύρους, αδυνατώντας ωστόσο να τον προσπεράσει. Παρόλα αυτά τερμάτισε δεύτερος ανεβαίνοντας στο βάθρο για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στο πρωτάθλημα. Τρίτος ήταν ο ομόσταυλός του, Ρομέν Γκροζάν, στο πρώτο του βάθρο στη Formula 1 και πρώτο για Γάλλο οδηγό μετά το 1998 και τον Ζαν Αλεζί. Μετά από τέσσερις αγώνες, η σεζόν του 2012 μετρούσε ήδη τέσσερις διαφορετικούς νικητές και επικεφαλής στη βαθμολογία.

