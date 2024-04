Η Aston Martin υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία, αμφισβητώντας την επανεκκίνηση του Σάινθ μετά το ατύχημα που προκάλεσε κόκκινη σημαία.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σκέλους των κατατακτήριων του GP Κίνας, ο Κάρλος Σάινθ έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην τελευταία στροφή της πίστας, προκαλώντας τη διακοπή της διαδικασίας με κόκκινη σημαία. Ο οδηγός της Ferrari κατάφερε να επανεκκινήσει και να επιστρέψει στα pits και η ομάδα του κατάφερε να επιδιορθώσει τη ζημιά και να τον επαναφέρει στην διαδικασία, όπου τελικά κατέλαβε την έβδομη θέση.

Με αφορμή αυτό το περιιστατικό, η Aston Martin κατάθεσε ένσταση για το αποτέλεσμα των κατατακτήριων. Η βρετανική ομάδα στηρίζει τη διαμαρτυρία της στο Άρθρο 39.6 των αθλητικών κανονισμών της F1, που αναφέρει ότι κανένας οδηγός, του οποίου το αυτοκίνητο σταματήσει στην πίστα κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει περαιτέρω στη διαδικασία.

Παρόλο που η ομάδα της Ferrari υποστηρίζει ότι ο Σάινθ κατάφερε να επανεκκινήσει και να επιστρέψει στα pits χωρίς εξωτερική βοήθεια, η Aston Martin αμφισβητεί την εγκυρότητα της συμμετοχής του στο τελικό σκέλος των κατατακτήριων (Q3).

