Σαν Σήμερα: Η πιο σημαντική νίκη του Σουμάχερ στην Ίμολα (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και τα γεγονότα που έγιναν. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού, αγωνίας στους εκατομμύρια φίλους του. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Ποιος ήταν ο πρώτος πρωταθλητής της Formula 1 από τις ΗΠΑ; Γιατί ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν πανηγύρισε τη νίκη του στην Ίμολα το 2003; Πότε έκανε το πρώτο της 1-2 η Mercedes στην Κίνα; Ποια ήταν η τελευταία νίκη της Audi στο WRC; Ποιο ιστορικό γεγονός πραγματοποιήθηκε πριν από 15 χρόνια στο Indycar; Οι απαντήσεις ακολουθούν παρακάτω στα γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα, 20/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1927, γεννήθηκε ο πρώτος Αμερικανός πρωταθλητής της Formula 1, Φιλ Χιλ. Εισήλθε στο πρωτάθλημα το 1958 και κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο GP Ιταλίας του 1960, όπου είχε οδηγήσει μια Ferrari 246, σηματοδοτώντας την τελευταία νίκη για μονοθέσιο με τον κινητήρα στο εμπρός μέρος. Η επόμενη σεζόν είδε τους κανονισμούς να αλλάζουν, με τους κινητήρες 1500cc να αποτελούν πλέον τη νέα νόρμα στα ανασχεδιασμένα μονοθέσια. Η Ferrari ήταν η μόνη ομάδα που είχε προετοιμαστεί κατάλληλα, με την υπόθεση τίτλος ως εκ τούτου να κρίνεται ανάμεσα στον Χιλ και τον teammate του, Βόλφγκανγκ Φον Τριπς. Ο Γερμανός δυστυχώς σκοτώθηκε στο GP Ιταλίας μαζί με άλλους 15 θεατές και ο τίτλος κατέληξε στον Χιλ. Ο Αμερικανός συνέχισε σποραδικά στη Formula 1 έως το 1966 αλλά πλέον είχε ήδη εστιάσει στους αγώνες αντοχής, οδηγώντας τη Ferrari σε τρεις νίκες στις 12 ώρες του Σίμπρινγκ και στις 24 ώρες Λε Μαν.

Ferrari completely dominated the 1961 #BelgianGP, with the four drivers finishing 1-2-3-4. Phil Hill won, ahead of Wolfgang von Trips, Richie Ginther and Olivier Gendebien 💪



