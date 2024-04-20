F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του GP Κίνας

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του GP Κίνας
Φερστάπεν και Red Bull Racing συνεχίζουν να προελαύνουν στις βαθμολογίες.

Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο Σπριντ του GP Κίνας τον βοήθησε να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά από τον δεύτερο -που είναι ο Σέρχιο Πέρεζ- στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Οδηγών, η οποία έχει φτάσει στους 15 βαθμούς. Αντίστοιχα, η Red Bull Racing απομακρύνθηκε ακόμα περισσότερο από τη δεύτερη Scuderia Ferrari στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ.ΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT85
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT70
3Charles LeclercFERRARI64
4Carlos SainzFERRARI59
5Lando NorrisMCLAREN MERCEDES40
6Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES34
7George RussellMERCEDES25
8Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES24
9Lewis HamiltonMERCEDES17
10Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES9
11Yuki TsunodaRB HONDA RBPT7
12Oliver BearmanFERRARI6
13Nico HulkenbergHAAS FERRARI3
14Kevin MagnussenHAAS FERRARI1
15Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES0
16Zhou GuanyuKICK SAUBER FERRARI0
17Daniel RicciardoRB HONDA RBPT0
18Esteban OconALPINE RENAULT0
19Pierre GaslyALPINE RENAULT0
20Valtteri BottasKICK SAUBER FERRARI0
21Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θ.ΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT155
2FERRARI129
3MCLAREN MERCEDES74
4MERCEDES42
5ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES33
6RB HONDA RBPT7
7HAAS FERRARI4
8WILLIAMS MERCEDES0
9KICK SAUBER FERRARI0
10ALPINE RENAULT0

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