F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του GP Κίνας
Φερστάπεν και Red Bull Racing συνεχίζουν να προελαύνουν στις βαθμολογίες.
Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο Σπριντ του GP Κίνας τον βοήθησε να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά από τον δεύτερο -που είναι ο Σέρχιο Πέρεζ- στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Οδηγών, η οποία έχει φτάσει στους 15 βαθμούς. Αντίστοιχα, η Red Bull Racing απομακρύνθηκε ακόμα περισσότερο από τη δεύτερη Scuderia Ferrari στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ.
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|85
|2
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|70
|3
|Charles Leclerc
|FERRARI
|64
|4
|Carlos Sainz
|FERRARI
|59
|5
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|40
|6
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|34
|7
|George Russell
|MERCEDES
|25
|8
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|24
|9
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|17
|10
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|9
|11
|Yuki Tsunoda
|RB HONDA RBPT
|7
|12
|Oliver Bearman
|FERRARI
|6
|13
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|3
|14
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|1
|15
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|16
|Zhou Guanyu
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|17
|Daniel Ricciardo
|RB HONDA RBPT
|0
|18
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|0
|19
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|0
|20
|Valtteri Bottas
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|21
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ.
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|155
|2
|FERRARI
|129
|3
|MCLAREN MERCEDES
|74
|4
|MERCEDES
|42
|5
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|33
|6
|RB HONDA RBPT
|7
|7
|HAAS FERRARI
|4
|8
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|9
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|10
|ALPINE RENAULT
|0