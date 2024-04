Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing μίλησε για την εντυπωσιακή του εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές για τον Αγώνα Σπριντ της Formula 1 στην Κίνα.

Με δραματικό τρόπο εξελίχθηκε η μάχη της Sprint Pole στην πίστα της Σανγκάης για τον πρώτο Αγώνα Σπριντ στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. O Λάντο Νόρις σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με μία θαυμάσια προσπάθεια και αύριο θα εκκινήσει από την πρώτη θέση το πρώτο σπριντ του 2024.

Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing ήταν ενθουσιασμένος με την επίδοσή του και στις πρώτες του δηλώσεις μετά το SQ3 ανέφερε: «Είμαι τρομερά χαρούμενος για την pole. Πολλά ευχαριστώ στην ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολα και αυτές οι συνθήκες είναι πολύ αγχωτικές ειδικά πριν τις κατατακτήριες γιατί δεν ξέρεις πόσο νερό θα έχει η πίστα. Ήμουν χαρούμενος και σε στεγνές συνθήκες, είχαμε καλό ρυθμό. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες και έπρεπε να ρισκάρω. Ήμουν γρήγορος, πλησίαζα συνεχώς μία Ferrari και έπρεπε να αφήσω το πόδι από το γκάζι. Δεν πίεσα στους δύο πρώτους μου γύρους και ο τελευταίος μου ήταν πολύ καλός».

YESSS LANDOOO!!!



P1 FOR THE SPRINT! After a wet qualifying, a perfect position to go racing on Saturday. 🙌#ChineseGP 🇨🇳 #F1Sprint pic.twitter.com/ciplLWVARy