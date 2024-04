Ο Μάβερικ Βινιάλες ήταν σαν να έτρεχε μόνος του στο COTA και πήρε με την Aprilia τη 2η φετινή νίκη του σε Σπριντ.

Ο Αγώνας Σπριντ για το GP ΗΠΑ, του τρίτου φετινού αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο. Μετά τον «διαστημικό» χρόνο που σημείωσε στις κατατακτήριες λίγες ώρες νωρίτερα, ο Μάβερικ Βινιάλες με την Aprilia RS-GP ήταν με διαφορά ταχύτερος από όλους και πήρε μια επιβλητική νίκη, τη δεύτερη φετινή του σε Αγώνα Σπριντ. Ο Μαρκ Μάρκεθ με την Gresini Ducati τερμάτισε στη δεύτερη θέση και ο Χόρχε Μαρτίν με την Prtamac Ducati ήταν 3ος.

More Saturday success for Maverick Viñales! 🥇



Top Gun takes his second #TissotSprint victory of 2024! 😎#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/tu3zDz00Gc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 13, 2024

Εκκίνηση

Ο poleman Μάβερικ Βινιάλες ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και διατήρησε την πρώτη θέση , με τον Μαρκ Μάρκεθ να ακολουθεί στη 2η θέση και τον Πέδρο Ακόστα στην 3η. Ο Πέκο Μπανάια δεν έκανε καλή εκκίνηση και έπεσε στην 10η θέση. Τρεις αναβάτες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον πρώτο γύρο, καθώς οι Αουγκούστο Φερνάντεθ και Τακάκι Νακαγκάμι είχαν πτώσεις και ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο είδε φωτιά και πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από τη μοτοσικλέτα του και εγκατέλειψε.

🚦 LIGHTS OUT IN TEXAS! 🚦@PeccoBagnaia gets a terrible start as it's Maverick who leads! 🚀#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/7q0hBVZYup

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 13, 2024

Ο Βινιάλες δεν κατάφερνε να αποσπαστεί από τους Μάρκεθ και Ακόστα, ενώ ο Χόρχε Μαρτίν κέρδιζε διαρκώς θέσεις, έχοντας ανέβει στην 4η, περνώντας και τον Μπαστιανίνι. Το «θηρίο» ήταν ο μοναδικός εργοστασιακός αναβάτης της Ducati στους βαθμούς, αφού ο Μπανάια βρισκόταν στη 10η θέση και μάλιστα έχανε έδαφος. Πίσω από τον Μπαστιανίνι βρίσκονταν οι Εαπαργκαρό, Μίλερ, Μορμπιντέλι και Ραούλ Φερνάντεθ.

Ο Βινιάλες «τράβηξε την περόνη»

Αφού άφησε να περάσουν οι πρώτοι τρεις γύροι, ο Μάβερικ Βινιάλες αποφάσισε να δείξει την ταχύτητά του και με μερικούς εξωφρενικά γρήγορους γύρους «αποχαιρέτησε» τους Μ. Μάρκεθ, Ακόστα και Μαρτίν, οποίοι είχαν σχηματίσει ένα γκρουπάκι και τον έβλεπαν να απομακρύνεται στον ορίζοντα.

Maverick has set sail! 🚀



He's far quicker than everyone else at the moment! 🔥#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/3uuZszj1pn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 13, 2024

Με την Aprila του Βινιάλες να μοιάζει άπιαστη, οι τρεις που ακολουθούσαν ήξεραν ότι θα δώσουν μάχη για τη 2η θέση. Ο Ακόστα προσπαθούσε με ένταση να περάσει τον Μάρκεθ αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να «ανοίξει την πόρτα» στον Μαρτίν, ο οποίος με επιμονή τον πέρασε και ανέβηκε 3ος, ρίχνοντας τον ρούκι με την RC16 της GasGas Tech3 στην 4η θέση.

Η Aprilia και οι άλλοι

Έπειτα από αυτήν την κίνηση του Μαρτίν, οι διαφορές ανάμεσα στους τέσσερις πρώτους αναβάτες κατά κάποιο τρόπο παγιώθηκαν, αφού και ο Μ, Μάρκεθ ανέβασε το ρυθμό του. Μόνο ο Μπαστιανίνι έχανε θέσεις και έπεσε στην 7η, ενώ ο Μπανάια είχε ανέβει στην 9η και τελευταία βαθμολογούμενη θέση.

A puzzling Sprint from @PeccoBagnaia 🤔



He's finally managed to claw himself into the points! 🔄#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/ZOX08iuwyj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 13, 2024

Παρά ένα μικρό λάθος τρεις γύρους πριν από το τέλος, ο Βινιάλες δεν κινδύνευσε σε κανένα σημείο και είδε με άνεση πρώτος την καρό σημαία, για να εξασφαλίσει το δεύτερο χρυσό μετάλλιό του φέτος για τη νίκη στο Σπριντ. Ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε το αργυρό για τη 2η θέση και ο Χόρχε Μαρτίν το χάλκινο, παραμένοντας επικεφαλής στη βαθμολογία των αναβατών. Ακολούθησαν οι Ακόστα, Εσπαργκαρό, Μπαστιανίνι, Μίλερ, Μπανάια και Ρ. Φερνάντεθ.

Ο αγώνας της Κυριακής αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και θα ξεκινήσει στις 10:00 το βράδυ της Κυριακής σε ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα Σπριντ

Φωτογραφία: Michelin/X