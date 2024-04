O Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα του Τέξας.

Ο τρίτος γύρος του MotoGP στο 2024 ξεκίνησε με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Circuit of the Americas. To Grand Prix ΗΠΑ πραγματοποιείται για μία ακόμη χρονιά στην εντυπωσιακή και άκρως απαιτητική για τους αναβάτες πίστα του Τέξας.

Ταχύτερος μετά το FP1 ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia. O Ισπανός στο τέλος της διαδικασίας σημείωσε χρόνο 2:03,294 και ήταν 0,149 δλ ταχύτερος του Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati. Τρίτος ήταν ο εντυπωσιακός Πέδρο Ακόστα της GasGas Tech3, o οποίος δείχνει να είναι σε θέση από την αρχή να πιέσει στην πίστα του Τέξας.

Ο Ενέα Μπαστιανίνι της εργοστασιακής Ducati ήταν 4ος μπροστά από τον Μάρκο Μπετζέκι της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι. Η πρώτη εργοστασιακή μοτοσικλέτα της KTM ήταν εκείνη του Μπραντ Μπίντερ στην 6η θέση, ενώ ο Φράνκο Μορμπιντέλι είχε (επιτέλους) μια θετική εμφάνιση με τον 7ο ταχύτερο χρόνο στο FP1.

Ο σπεσιαλίστας του COTA, Μαρκ Μάρκεθ, ήταν μόλις 8ος, επτά δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον ταχύτερο Βινιάλες, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Τζακ Μίλερ και Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ήταν μόλις 11ος με χρόνο 0,948 δλ πιο αργό από τον ταχύτερο της 45λεπτης διαδικασίας. Εκτός 10άδας ήταν επίσης και οι αναβάτες της Yamaha, Άλεξ Ρινς (13ος) και Φάμπιο Κουαρταραρό (14ος).

Η δράση συνεχίζεται στις 23:00 ώρα Ελλάδος με τις ελεύθερες δοκιμές που θα κρίνουν ποιοι αναβάτες θα συμμετάσχουν στο Q1 και στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Αποτελέσματα FP1 MotoGP ΗΠΑ

Φωτογραφίες: Michelin motorsport/X