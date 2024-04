Στη χώρα των καγκουρό θα ξεκινήσει το επόμενο πρωτάθλημα της Formula 1, που όπως και φέτος θα είναι ένας μαραθώνιος 24 αγώνων.

Συνολικά 24 Grand Prix θα περιλαμβάνει το καλεντάρι της Formula 1 για τη σεζόν του 2025. Η FOM επιβεβαίωσε τις ημερομηνίες τις οποίες θα έχουμε Grand Prix την επόμενη χρονιά, με το ταξίδι των ομάδων και των οδηγών να ξεκινάει στις 16 Μαρτίου και να ολοκληρώνεται στις 7 Δεκεμβρίου.

Η έναρξη της νέας χρονιάς θα γίνει στην Αυστραλία το 2025 και όχι στο Μπαχρέιν. Η διαδρομή του Άλμπερτ Παρκ θα φιλοξενήσει την πρεμιέρα της σεζόν για πρώτη φορά από το 2019. Εν συνεχεία θα ακολουθήσει ο αγώνας της Κίνας μία εβδομάδα αργότερα.

Τα triple header επιστρέφουν και την επόμενη σεζόν, με την Ιαπωνία, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία να φιλοξενούν τους αγώνες νούμερο 3, 4 και 5. Η πρώτη επίσκεψη στις ΗΠΑ είναι στο Μαϊάμι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαϊου, όπως συνέβη και φέτος.

