Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Σουζούκα.

Με επεισοδιακό τρόπο ξεκίνησε το Grand Prix Ιαπωνίας, ο τέταρτος αγώνας της Formula 1 στο 2024. Το FP1 στη θρυλική Σουζούκα διεξήχθη σε στεγνή πίστα και αυτό έδωσε την ευκαιρία στις ομάδες και οδηγούς να ακολουθήσουν το πρόγραμμά τους όπως το είχαν σχεδιάσει.

Ταχύτερος μετά τα πρώτα 60 λεπτά του αγωνιστικού τριημέρου ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε με τη μαλακή γόμα χρόνο 1:30,056 και ξεπέρασε κατά ένα δέκατο του δευτερολέπτου τον teammate του, Σέρχιο Πέρεζ.

