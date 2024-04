H βρετανική ομάδα συνεχίζει την παράδοση που έχει θεσπίσει τα τελευταία χρόνια με ειδικούς χρωματισμούς σε αγώνες της Formula 1.

Το Grand Prix Ιαπωνίας είναι προ των πυλών, με οδηγούς και ομάδες να προετοιμάζονται για τον τέταρτο αγώνα της φετινής χρονιάς. Η πίστα της Σουζούκα είναι μία εκ των αγαπημένων των οδηγών της Formula 1, καθώς είναι μια τεράστια πρόκληση και άκρως απολαυστική στην οδήγηση.

H McLaren Racing θα πάρει μέρος στην Ιαπωνία με ένα διαφορετικό χρωματισμό στην MCL38 σε σχέση με τους τρεις πρώτους αγώνες της χρονιάς. Γκράφιτι λεπτομέρειες βρίσκονται στην εμπρός αεροτομή, στα sidepods και στην εισαγωγή αέρα πάνω από το κεφάλι του οδηγού.

Το αποτέλεσμα αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τον Ιάπωνα καλλιτέχνη Μιτσούρου Καμικούμπο, ο οποίος ειδικεύεται στην τέχνη της καλλιγραφίας και του γκράφιτι. Το σχέδιο που θα βρίσκεται πάνω στα μονοθέσια των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι είναι εμπνευσμένο από το Εντομότζι το οποίο είναι μια μορφή ιαπωνικής καλλιγραφίας.

Το νέο «ντύσιμο» της MCL38 θα αγωνιστεί αποκλειστικά στο Grand Prix Ιαπωνίας του 2024. Τα τελευταία χρόνια η McLaren μας έχει συνηθίσει σε τροποποιήσεις του βασικού της χρωματισμού και ολικές αλλαγές εντός της σεζόν.

Bringing Edomoji-inspired art to a Formula 1 car for the first time ever! 🖊️



Introducing our latest spectacular #DrivenByChange livery for the #JapaneseGP. 🇯🇵 pic.twitter.com/unoom9eFLe