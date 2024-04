Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής, έπειτα από την αλλαγή των αποτελεσμάτων του αγώνα στο Κατάρ.

Αλλαγή δεδομένων στο WEC ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του εναρκτήριου αγώνα της σεζόν. Η Cadillac Racing αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα των 1.812 Χιλιομέτρων του Κατάρ λόγω τεχνικής παράβασης που διαπιστώθηκε σε έλεγχο μετά το τέλος του αγώνα.

Έτσι, το #2 Cadillac V-Series.R των Άλεξ Λιν, Ερλ Μπάμπερ και Σεμπαστιέν Μπουρντέ έχασε την 4η θέση που είχε κατακτήσει με πολύ κόπο. Στα πρώτα στάδια του αγώνα έπεσαν στην τελευταία θέση έπειτα από επιδιόρθωση ζημιάς στο εμπρός μέρος του Le Mans Hypercar. O ρυθμός τους ωστόσο ήταν εξαιρετικός και δίχως τα προβλήματα της πρώτης ώρας, πιθανότατα θα τερμάτιζαν σε θέση βάθρου.

That hectic start in the Hypercar pack. 😮‍💨



Go onboard with Marco Wittmann for the start of the @qatarairways #Qatar1812KM in the No.15 @followWRT BMW M Hybrid V8.#WEC pic.twitter.com/79ImLZFoWZ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 12, 2024

Ως αποτέλεσμα η βαθμολογία τόσο στο πρωτάθλημα οδηγών όσο και σε αυτό των κατασκευαστών άλλαξε. Άξιο αναφοράς από την αλλαγή είναι η επίτευξη βαθμών για τους Ρενέ Ραστ, Ρόμπιν Φριντζ και Σέλντον Βαν Ντερ Λίντε με τη #20 BMW M Hybrid V8.

Στους κατασκευαστές, ο αποκλεισμός της Cadillac από τα αποτελέσματα έφερε την Toyota Gazoo Racing στη 2η θέση πίσω από την πρωτοπόρο Porsche. Παρά το χειρότερο αποτέλεσμα των Ιαπώνων έπειτα από 4 χρόνια, σημείωσαν πολύ σημαντικούς βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος. Επιπλέον, η Lamborghini παρά τη νωχελική της εμφάνιση, σημείωσε 2 βαθμούς.

Επόμενος αγώνας του WEC είναι οι 6 Ώρες της Ίμολα το τριήμερο 19-21 Απριλίου.

First-ever Hypercar race in the books for the Lamborghini SC63. ☑️



Your next chance to witness the @LamborghiniSC @IronLynx_ in action? It’s their home race, the #6HImola on April 21 at @autodromoimola! 🇮🇹



🎟️ Tickets available: https://t.co/RaDsp0FYNg#WEC pic.twitter.com/GcTEEgTlrL — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 13, 2024

April is here and with it comes the eagerly anticipated 6 Hours of Imola on April 21st. 🇮🇹



Don’t waste any time and secure your tickets for Round 2 of the 2024 FIA WEC season.



🔗 https://t.co/TXGq2k4E2A#WEC #6HImola @autodromoimola pic.twitter.com/Yh7xVDn9hr — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 1, 2024

Φωτογραφίες: Julien Delfosse / DPPI / WEC