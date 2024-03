O Γερμανός, τετράκις της Formula 1 ολοκλήρωσε το πρώτο του τεστ με πρωτότυπο Hypercar του WEC και ενδέχεται να μην είναι το τελευταίο του.

Προς αναζήτηση της επόμενης αγωνιστικής του περιπέτειας βρίσκεται ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Γερμανός αποχώρησε από τη Formula 1 στο τέλος του 2022, ωστόσο δεν τον έχουμε δει ακόμη να παίρνει μέρος σε άλλο θεσμό. Παρά τις φήμες που τον ήθελαν να επιστρέφει στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, ο 36χρονος αποφάσισε να μείνει μακριά από τις πίστες.

Η ώρα της επιστροφής του Φέτελ στους αγώνες φαίνεται όμως πως πλησιάζει. Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 ολοκλήρωσε τις πρώτες του δοκιμές στην Αραγκόν της Ισπανίας με την Porsche 963 της Porsche Penske Motorsport που συμμετέχει στην κατηγορία Hypercar του WEC. Το τεστ έγινε στο πλαίσιο δοκιμών της αμερικανο-γερμανικής ομάδας για τις 24 Ώρες Λε Μαν (15-16 Ιουνίου).

#WEC - And off we go! First driver at the wheel of the #Porsche963 on the 5.345 km long track @AragonMotorLand: works driver @mattcampbell22_.#Raceborn #PorschePenskeMotorsport #PorscheMotorsport @Team_Penske pic.twitter.com/ChMvoURhEL