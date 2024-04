H νίκη στο Άλμπερτ Παρκ ανέβασε τις προσδοκίες της ιταλικής ομάδας και θέλει να συνεχίσει στο ίδιο μομέντουμ και στον αγώνα της Σουζούκα.

Στους τρεις πρώτους αγώνες της Formula 1 στο 2024 η Scuderia Ferrari δεν έχει λείψει από το βάθρο. Η νέα SF-24 αποδίδει καλύτερα από το αναμενόμενο κάτι που ζητούσαν διακαώς οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ.

Στο Grand Prix Αυστραλίας η ιταλική ομάδα κατάφερε να κάνει το 1-2, με τον Ισπανό να παίρνει την τρίτη νίκη της καριέρας του. Στη Ferrari εκμεταλλεύτηκαν την εγκατάλειψη του Μαξ Φερστάπεν και μείωσαν σημαντικά τη διαφορά στη βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών.

🗣️ “You have it!”



Joining Carlos and Charles on the podium to talk the #AusGP trophy 😅 pic.twitter.com/vqqYS5XGOG