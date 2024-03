Η αυστριακή ομάδα της Formula 1 εντόπισε τον τομέα στον οποίο η ιταλική ομάδα έχει πλεονέκτημα και θέλει να τη μιμηθεί.

Από το… πουθενά η Scuderia Ferrari έκανε την έκπληξη και κατάφερε να κερδίσει το Grand Prix Αυστραλίας κάνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση. Μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να εγκατέλειψε έπειτα από πρόβλημα στο πίσω δεξί του φρένο, ωστόσο η SF-24 ήταν πολύ ανταγωνιστική και ενδεχομένως το ταχύτερο μονοθέσιο του τριημέρου.

Ο Κάρλος Σάινθ με μία επιβλητική εμφάνιση κατέκτησε τη νίκη, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε δεύτερος για το 1-2 της Ferrari. Έτσι έσπασε το σερί της Red Bull Racing που είχε κερδίσει τους δύο πρώτους αγώνες της φετινής σεζόν σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.

Στις τάξεις της αυστριακής ομάδας επικρατεί προβληματισμός, όχι μόνο για την αιτία εγκατάλειψης του Φερστάπεν αλλά και για την έλλειψη ταχύτητας σε σχέση με τη Ferrari. Ως αποτέλεσμα, στο Μίλτον Κινς έχουν αρκετή δουλειά να κάνουν και πολλά δεδομένα να αναλύσουν ενόψει του Grand Prix Ιαπωνίας (5-7 Απριλίου).

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, αποκάλυψε τον τομέα στον οποίο η ομάδα του υστερεί σε σχέση με τη Ferrari: «Η φθορά των ελαστικών είναι ένας τομέας στον οποίο η Ferrari είναι πάρα πολύ δυνατή. Δεν είναι σύμπτωση που η Ferrari ήταν πολύ δυνατή και στο Λας Βέγκας. Η φθορά των ελαστικών είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να βελτιωθούμε σε πίστες που ασκούν μεγάλη πίεση στον εμπρός άξονα των μονοθεσίων. Η Ferrari είναι μια δυνατή ομάδα, με ένα δυνατό οδηγικό δίδυμο και ένα καλό μονοθέσιο. Στην Αυστραλία είχαμε κακό αγώνα και το εκμεταλλεύτηκε. Μειώθηκε κατά πολύ η βαθμολογία, όμως απομένουν ακόμη 21 αγώνες για το τέλος της σεζόν. Αδιαμφισβήτητα η Ferrari είχε ένα πολύ δυνατό αγώνα στη Μελβούρνη, οπότε συγχαρητήρια στον Κάρλος για τη νίκη του».

Η διαφορά μεταξύ των Red Bull Racing και Scuderia Ferrari στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1 είναι μόλις 4 βαθμοί.

