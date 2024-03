Η νίκη της Ferrari αλλάζει τη ροή του πρωταθλήματος της F1 ή ήταν μαγική εικόνα;

Ο θρίαμβος του Σάινθ στη Μελβούρνη ήταν κάτι που η Formula 1 χρειαζόταν απεγνωσμένα αλλά δεν απάντησε στα βασικά ερωτήματα.

Στις πίστες της Formula 1, όπου κάθε στροφή κρύβει μια νέα πρόκληση και κάθε ευθεία αποτελεί μια δοκιμασία ταχύτητας και αποφασιστικότητας, η Ferrari κατάφερε να αφήσει το στίγμα της στο Αυστραλιανό Grand Prix. Ήταν μια επίδοση που δεν έδειξε κυριαρχία, αλλά έναν ανταγωνισμό στα ίσια με την έως τώρα ασυναγώνιστη Red Bull, έφερε ωστόσο στο φως τη δυνατότητα για μια νέα ισορροπία δυνάμεων στην κορυφή.

🇦🇺What a rollercoaster! I am extremely happy! I felt good in the car right from Lap 1 and brought home the first win of the season. The team deserves this one-two. We did a perfect race, nailed strategy and pit-stops. Let’s carry this momentum to Japan!



