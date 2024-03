Ο Γερμανός πρώην οδηγός της Formula 1 ανέφερε πως σύμφωνα με πληροφορίες του οι «ταύροι» θέλουν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

Το μέλλον του Φερνάντο Αλόνσο στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ είναι άγνωστο μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Ο Ισπανός δεν έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά και όπως έχει ήδη δηλώσει, θα παραμείνει στην ενεργό δράση υπό συγκεκριμένους όρους.

Τελευταία φορά που κατέκτησε τίτλο στη Formula 1 ήταν το 2006 ενώ το 2013 ήταν η πιο πρόσφατη επικράτησή του σε Grand Prix. Αυτό που θέλει ο 42χρονος είναι να πρωταγωνιστήσει και πάλι, κάτι το οποίο δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα με την Aston Martin.

Αυτό δεν αποκλείεται να αλλάξει και μάλιστα σύντομα. Το μέλλον του ενδέχεται να συνδέεται με τη Red Bull Racing από το 2025 σύμφωνα με τον Ραλφ Σουμάχερ. Ο πρώην οδηγός των Jordan, Williams και Toyota δήλωσε στο Sky Sport πως οι «ταύροι» θέλουν τον Ισπανό.

«Υπάρχει μεγάλη πρόθεση στο παρασκήνιο να πάρουν στη Red Bull τον Φερνάντο Αλόνσο για την επόμενη χρονιά ώστε να έχουν έναν γρήγορο οδηγό σε περίπτωση που φύγει ο Φερστάπεν. Υπάρχουν αυτές οι φήμες και πληροφορίες που είναι πολύ έγκυρες. Εάν η Red Bull έχει ένα μονοθέσιο με το οποίο ο Αλόνσο μπορεί να κερδίσει, τότε σίγουρα θα θέλει να πάει εκεί. Είδαμε και πάλι τι κατάφερε να κάνει, πόσο γρήγορος ήταν και πώς σταμάτησε τον Τζορτζ Ράσελ από το να τον προσπεράσει. Γνωρίζει τι θέλει και πιστεύω πως θα ταιριάξει εκεί», ανέφερε.

Σε περίπτωση που ο Αλόνσο αποχωρήσει από την Aston Martin, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του στη βρετανική ομάδα. Οι μνηστήρες πάντως, είναι αρκετοί.

