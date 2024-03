Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin έστειλε ένα μήνυμα-σπόντα προς τους αγωνοδίκες του Grand Prix της Formula 1 στην Αυστραλία.

Εκνευρισμένος με την ποινή 20 δευτερολέπτων που δέχθηκε μετά το τέλος του αγώνα στη Μελβούρνη ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο. Ως αποτέλεσμα, ο οδηγός από το Οβιέδο έπεσε στην 8η θέση της τελικής κατάταξης, πίσω από τους Λανς Στρολ και Γιούκι Τσουνόντα. Επιπλέον έλαβε και 3 βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια.

Η Aston Martin αποδέχθηκε την ποινή του Αλόνσο και δεν προχώρησε σε ένσταση κατά της απόφασης. Ωστόσο ο Ισπανός ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος και εκνευρισμένος με το γεγονός πως τιμωρήθηκε επειδή εγκατέλειψε άλλος οδηγός.

