Τα 1.000 Volvo που αγόρασε η Βόρεια Κορέα το 1974 και δεν πλήρωσε ποτέ

Πέρασαν 50 χρόνια και ακόμα η Σουηδία δεν έχει λάβει απάντηση για αποπληρωμή του συνολικού χρέους, που ξεπερνά πλέον τα 300 εκατ. ευρώ.

Μισός αιώνας συμπληρώνεται φέτος από την παραγγελία 1.000 Volvo που είχε κάνει η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας. Πίσω στο 1974 η Σουηδία έβλεπε την τοπική αγορά ως επικερδή για τις εταιρείες της, όπως η ASEA (η σημερινή ΑΒΒ που κατασκευάζει βιομηχανικό εξοπλισμό), τα ναυπηγεία Kockums αλλά και η Volvo.

Η μάρκα αυτοκινήτων παρέδωσε 1.000 μοντέλα 144, το μεσαίο τετράθυρο sedan, τα οποία αρχικά χρησιμοποιούνταν ως ταξί. Αρκετά από αυτά κυκλοφορούν μέχρι σήμερα σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Κορέας, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία τους.

Μαζί με τον υπόλοιπο τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό που είχε παραγγείλει τότε η Βόρεια Κορέα από τη Σουηδία, η αξία τους ανερχόταν σε 73 εκατ. δολάρια. Πέρασαν 50 χρόνια και η χώρα δεν αποπλήρωσε το χρέος της, το οποίο έχει φθάσει πλέον σε 330 εκατ. δολάρια (περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ).

Κάθε 6 μήνες ο ΕΚΝ, ο οργανισμός εξαγωγικών πιστώσεων της Σουηδίας, υπενθυμίζει στη Βόρεια Κορέα το χρέος της, χωρίς όμως να έχει λάβει μέχρι σήμερα κάποια απάντηση.

Μάλιστα σχετικό tweet έχει κάνει και η πρεσβεία της Σουηδίας στην Πιονγιάνγκ.

Still going strong. One of the Volvo's from yr 1974 still unpaid for by DPRK. Running as taxi in Chongjin w almost half million km on odo! pic.twitter.com/2FaMpnPow7