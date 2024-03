O Βρετανός οδηγός της McLaren κατέχει πλέον ένα ρεκόρ για το οποίο σίγουρα δεν είναι υπερήφανος και θέλει να το… ξεφορτωθεί σύντομα.

Πριν κάνει ντεμπούτο στη Formula 1, ο Λάντο Νόρις ήταν για πολλούς ένας οδηγός με λαμπρό μέλλον. Ο Βρετανός αναδείχθηκε μέσα από την Ακαδημία της McLaren Racing και σήμερα είναι ο ηγέτης της σε ηλικία μόλις 24 ετών.

Στο Grand Prix Αυστραλίας ο Νόρις τερμάτισε στην 3η θέση, πίσω από τους δύο οδηγούς της Scuderia Ferrari, Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ. Έτσι, κατέκτησε το πρώτο του βάθρο στην αγωνιστική σεζόν του 2024.

Αυτή ήταν η 14η παρουσία του στις τρεις πρώτες θέσεις ενός Grand Prix, με την πρώτη να είναι το Grand Prix Αυστρίας του 2020. Η επίτευξη ενός βάθρου είναι πάντα ένα χαρμόσυνο γεγονός για έναν οδηγό ή μία ομάδα, ειδικά αν δεν διεκδικεί τίτλους.

Όμως όταν συνδυάζεται με ένα αρνητικό ρεκόρ, τότε δεν είναι και τόσο θετικό. Ο Νόρις έγινε ο οδηγός με τις περισσότερες παρουσίες σε βάθρο της Formula 1 δίχως να έχει νίκη. Ξεπέρασε τον Νικ Χάιντφελντ ο οποίος δεν πήρε ποτέ την πρώτη θέση σε Grand Prix και είχε ανέβει 13 φορές στο βάθρο.

Με δεδομένη την ταχύτητα της McLaren και το γεγονός πως η MCL38 είναι το τρίτο ταχύτερο μονοθέσιο αυτή τη στιγμή, ο Νόρις σίγουρα θέλει να κατακτήσει σύντομα την πρώτη νίκη της καριέρας του. Θα το καταφέρει αυτό φέτος ή θα συνεχίσει να διευρύνει το σερί βάθρων δίχως νίκη;

Τις τελευταίες φορές που κέρδισε η McLaren, οι teammate του Νόρις ήταν αυτοί που ξεχώρισαν. Στο GP Ιταλίας του 2021 κέρδισε ο Ντάνιελ Ρικάρντο, ενώ στον Αγώνα Σπριντ του GP Κατάρ του 2023, ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε τη νίκη.

