Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG έκανε μια μεγάλη παραδοχή για τη φετινή εικόνα της ομάδας του και την απόδοση του μονοθεσίου του.

Το Grand Prix Αυστραλίας εξελίχθηκε σε έναν αγώνα που η Mercedes-AMG θέλει γρήγορα να ξεχάσει. Ο Λιούις Χάμιλτον εγκατέλειψε μετά την πρώτη του αλλαγή ελαστικών με πρόβλημα στον κινητήρα, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ είχε έξοδο στον 57ο γύρο που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί η W15 του.

Έτσι η γερμανική ομάδα έφυγε από το Άλμπερτ Παρκ με μηδέν βαθμούς και πλέον βρίσκεται 71 πόντους πίσω από τη Red Bull Racing στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Και όλα αυτά μετά από μόλις τρία Grand Prix στο 2024.

Ο Χάμιλτον μετά την άδοξη εγκατάλειψή του από το GP Αυστραλίας μίλησε στο Sky Sports για τις εντυπώσεις του από το τριήμερο.

«Η διαφορά από την κορυφή είναι τεράστια. Πιστεύω πως είμαστε ένα δευτερόλεπτο πιο αργοί. Στη μάχη με τον Πέρεζ, μπορεί να είχε φρέσκα ελαστικά, αλλά στην ευθεία άνοιγε κατά πολύ τη διαφορά. Είμαστε στην ίδια θέση με πέρυσι. Δεν είδα κάτι καινούργιο αυτό το τριήμερο. Ήμασταν καλοί στις στροφές υψηλής ταχύτητας και αργοί στις στροφές χαμηλής ταχύτητας, ενώ στους προηγούμενους αγώνες ίσχυε το αντίθετο. Αυτό το τριήμερο ήταν πολύ δύσκολο», είπε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Όσο για την εγκατάλειψή του ανέφερε στο F1 TV: «Δεν ένιωσα κάτι νωρίτερα, δεν είχα κάποια προειδοποίηση. Είναι πολύ εκνευριστικό γιατί ήταν στα πρώτα στάδια του αγώνα. Όμως αυτά συμβαίνουν».

O Χάμιλτον μετά από τρεις αγώνες στο 2024 έχει συγκεντρώσει μόλις 8 βαθμούς.

