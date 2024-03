Ο Μονεγάσκος οδηγός της Formula 1 δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίησή του από την απόδοση της SF-24 στις ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix Αυστραλίας.

H απόδοση του Σαρλ Λεκλέρ και της SF-24 στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Αυστραλίας - τρίτο φετινό αγώνα της Formula 1 - έφερε χαμόγελα στα πρόσωπα των ανθρώπων της Scuderia Ferrari. Ο ίδιος ο Μονεγάσκος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το ρυθμό του μονοθεσίου και την ταχύτητα που έδειξε μέχρι στιγμής στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ.

«Η αίσθηση που έχουμε προς το παρόν είναι καλή. Ήταν μία θετική μέρα για εμάς, από τον πρώτο γύρο στο FP1 έως το τέλος του FP2. Οπότε είναι μία καλή αρχή στο τριήμερο, πρέπει όμως να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε εκπλήξεις στις κατατακτήριες δοκιμές. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε ορισμένους τομείς, όπως στο ρυθμό αγώνα», δήλωσε ο Λεκλέρ.

