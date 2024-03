O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί του Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Αυστραλίας της Formula 1 με το FP2, το οποίο μας έδωσε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη συνέχεια του τριημέρου. Οι ομάδες είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα για να βελτιστοποιήσουν το στήσιμο των μονοθεσίων τους, ενώ παράλληλα οι οδηγοί να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Ταχύτερος μετά τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος με τη μαλακή γόμα ελαστικών ήταν κυρίαρχος, πήρε την πρώτη θέση με χρόνο 1:17,277 και άφησε τον ανταγωνισμό να… ψάχνεται. Δεύτερος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να είναι συνολικά 0,381 δευτερόλεπτα πίσω από τον Λεκλέρ και δεν έδειξε σε κανένα σημείο να μπορεί να τον απειλήσει.

Τρίτος ήταν ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη SF-24, με τον Ισπανό λόγω της επέμβασης σκωληκοειδίτιδας που έκανε πριν από δύο εβδομάδες, να μην είναι στην καλύτερη φυσική κατάσταση. Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Aston Martin, με τον Λανς Στρολ να είναι ταχύτερος του Φερνάντο Αλόνσο. Η AMR24 φαίνεται να βολεύεται αρκετά στο Άλμπερτ Παρκ, με τη νέα εμπρός αεροτομή να την έχει βοηθήσει.

Στην 6η θέση και 0,674 δευτ. μακριά από την κορυφή ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός έκανε γρήγορη προσπάθεια με το ζόρι, καθώς η W15 είναι ένα πάρα πολύ ασταθές μονοθέσιο. Τόσο ο Ράσελ όσο και ο Λιούις Χάμιλτον στο FP1 και στο FP2 πάλευαν περισσότερο να κρατήσουν σταθερό το ατίθασο πίσω μέρος σε μία απογοητευτική ημέρα για τη γερμανική ομάδα. Ο καλύτερος χρόνος που κατάφερε ο Χάμιλτον ήταν 1,5 δευτερόλεπτα πιο αργός του ταχύτερου στη διαδικασία Λεκλέρ.

Στην 7η θέση ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, με τη McLaren από την κορυφή στο FP1, βρέθηκε να υπολείπεται κατά οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου στο FP2 από τον ταχύτερο Λεκλέρ. Την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Σέρχιο Πέρεζ με Red Bull, Λάντο Νόρις με McLaren και Γιούκι Τσουνόντα με RB.

Στο FP2 δεν πήρε μέρος ο Άλεξ Άλμπον, λόγω του ατυχήματος που είχε στο δεύτερο μισό του FP1 νωρίτερα.

