Ο ταλαντούχος Ισπανός αναβάτης θα ενταχθεί στο δυναμικό της Ducati για τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια.

Η αγωνιστική ομάδα Ducati Corse ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Ισπανό αναβάτη Φερμίν Αλντεγκέρ για τις σεζόν 2025 και 2026 στο MotoGP. Ο Αλντεγκέρ, ο οποίος προέρχεται από την κατηγορία Moto2, θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί με την Desmosedici GP, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της συμφωνίας για δύο ακόμη χρόνια.

Ο Αλντεγκέρ είναι 18 ετών και ξεκίνησε τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2021 απευθείας στην κατηγορία Moto2, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση στον πρώτο του αγώνα στο Μουτζέλο (Ιταλικό GP). Το 2022 ολοκλήρωσε την πρώτη του πλήρη σεζόν και πέρυσι κατέκτησε την πρώτη του νίκη, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στη βαθμολογία των αναβατών με πέντε νίκες (τέσσερις συνεχόμενες στους τέσσερις τελευταίους αγώνες), επτά θέσεις στο βάθρο και τρεις pole position.

Ο Λουίτζι Νταλ’Ίνια, Γενικός Διευθυντής της Ducati Corse, δήλωσε: «Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον Φερμίν στην οικογένεια της Ducati και ανυπομονούμε να τον δούμε να οδηγεί την Desmosedici GP. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτή τη συμφωνία, καθώς ο Αλντεγκέρ είναι ένας από τους ισχυρότερους αναβάτες της νέας γενιάς του MotoGP. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε την εξέλιξή του και κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν έδειξε απίστευτη ταχύτητα. Είναι ένας νέος με όλες τις ικανότητες για να τα πάει καλά και θα του δώσουμε όλη την τεχνική υποστήριξη για να τον βοηθήσουμε να ωριμάσει».

Ο Φερμίν Αλντεγκέρ από την πλευρά του δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που έχω αυτή την ευκαιρία. Χάρη στην Ducati, θα υλοποιήσω το όνειρο που κυνηγούσα από παιδί. Έφτασε η ώρα να κάνω το μεγάλο άλμα και να αγωνιστώ με τους καλύτερους αναβάτες του κόσμου, και μάλιστα, με την καλύτερη μοτοσικλέτα στο grid. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την Ducati, ειδικά προς τον Τζίτζι Νταλ'Ίνια, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν από την αρχή των συζητήσεών μας».

