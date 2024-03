H ομάδα του Σίλβερστον πιστεύει πως μπορεί να ρίξει από την κορυφή της Formula 1 τη Red Bull Racing και να γίνει αυτή που θα πρωταγωνιστεί.

Από το μέσον της σεζόν του 2022, η Red Bull Racing είναι η ομάδα που θέλουν να φτάσουν και να ξεπεράσουν οι υπόλοιπες εννέα. Οι «ταύροι» έχουν εκμεταλλευτεί καλύτερα από όλους την τωρινή γενιά τεχνικών κανονισμών της Formula 1 κι έχουν δημιουργήσει τα καλύτερα μονοθέσια.

Η ελπίδα των αντιπάλων της είναι πως σύντομα θα καταφέρουν να την ξεπεράσουν και να την εκθρονίσουν από την κορυφή. Μία εξ’ αυτών είναι η Aston Martin. Η βρετανική ομάδα με αργά αλλά σταθερά βήματα κάνει τη μετάβασή της στο νέο εργοστάσιο του Σίλβερστον και θέλει να εκμεταλλευτεί πλήρως της καινούργιες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της.

Ο επικεφαλής απόδοσης της Aston Martin, Τομ ΜαΚάλοου, εξέφρασε την αισιοδοξία της βρετανικής ομάδας πως θα καταφέρει να πρωταγωνιστήσει σύντομα στη Formula 1: «Πιστεύω πως όλες οι ομάδες μπορούν να χάσουν το πλεονέκτημα απόδοσης που έχουν. Η εξέλιξη που είχε η McLaren εντός της σεζόν το 2023 ήταν εντυπωσιακή. Αυτός ήταν ο στόχος μας το χειμώνα, να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα στην οποία μπορούμε να κάνουμε μεγάλες βελτιώσεις στο μονοθέσιο. Δεν θέλουμε να μείνουμε στάσιμοι».

Επιπλέον στάθηκε στο πλεονέκτημα που έχει η Aston Martin έναντι της Red Bull Racing: «Η Red Bull έχει λιγότερο χρόνο χρήσης της αεροδυναμικής σήραγγας από εμάς. Είναι μία πολύ καλοκουρδισμένη μηχανή. Εμείς ακόμη εξελισσόμαστε. Μαθαίνουμε ακόμα να δουλεύουμε μαζί στο νέο εργοστάσιο, στις νέες μας εγκαταστάσεις, τη νέα μας αεροδυναμική σήραγγα, το νέο μας προσομοιωτή. Συμβαίνουν πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα και θέλουμε να εξελίξουμε σε μεγάλο βαθμό αυτό το μονοθέσιο».

Μετά από δύο Grand Prix στο 2024, η Aston Martin βρίσκεται στην 5η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με 13 βαθμούς.

