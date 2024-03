Η ομάδα πίσω από το videogame της Formula 1, στο οποίο παίρνεις το ρόλο του επικεφαλής ομάδας, δημοσίευσε νέες προσθήκες στον επερχόμενο τίτλο.

Για όσους θέλουν να μιμηθούν τους Τότο Βολφ, Κρίστιαν Χόρνερ ή Φρεντ Βασέρ, το F1 Manager 24 είναι μεγαλύτερή σας ευκαιρία. Στη φετινή έκδοση του videogame της Frontier θα υπάρχει ένα νέο game mode που θα ονομάζεται Create a Team.

Οι παίκτες θα έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους ομάδα και να πλαισιώσουν τις 10 υπάρχουσες του grid. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργήσουν από το μηδέν την ομάδα τους και θα αναμετρηθούν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού απέναντι στους καλύτερους.

Το F1 Manager δίνει την ευκαιρία στους φίλους της Formula 1 να διαχειριστούν όλες τις πτυχές μιας αγωνιστικής ομάδας με έναν άκρως ρεαλιστικό τρόπο. Από το εργοστάσιο, τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό, τις ακαδημίες, το σχεδιασμό και τις αναβαθμίσεις του μονοθεσίου, μέχρι και τους οδηγούς που θα αγωνίζονται, είναι στο χέρι του παίκτη. Φυσικά προστίθεται στο ρεαλισμό το budget cap και η οικονομική διαχείριση της ομάδας.

Στο F1 Manager 24 περιλαμβάνεται και το απλό Career Mode, στο οποίο ο παίκτης μπορεί να επιλέξει μία εκ των 10 ομάδων που υπάρχουν ήδη στο grid. To Race Replay επιστρέφει, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα στον παίκτη να διαχειριστεί σενάρια Grand Prix από την πραγματικότητα.

Το F1 Manager 24 θα κυκλοφορήσει εντός του καλοκαιριού για τις πλατφόρμες pc, Playstation και Xbox.

🏎️ Create a team.

🎮 Create a legacy.



F1® Manager 24 will be coming to Xbox Series X|S and Xbox One this Summer.



Learn more - https://t.co/AxN12ZLAsO pic.twitter.com/wMkUSvcdih