Απογοητευμένος με το ξεκίνημα και της φετινής σεζόν της Formula 1 είναι ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, έπειτα από μία μέτρια εμφάνιση στη Σαουδική Αραβία.

Ο δεύτερος αγώνας της Formula 1 του 2024 δεν εξελίχθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τη Mercedes-AMG. H νέα W15 δεν έδειξε σημάδια βελτίωσης και αυτό φάνηκε από τις ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Στις γρήγορες στροφές, υπήρχε μεγάλη αστάθεια στο πίσω μέρος, ενώ οι αναπηδήσεις επηρέαζαν την ισορροπία του μονοθεσίου.

Τα προβλήματα ήταν πιο εμφανή στο μονοθέσιο του Χάμιλτον, με τον Βρετανό και τους μηχανικούς της Mercedes να μην έχουν απαντήσεις για το τι πηγαίνει στραβά. Μάλιστα, στον πρώτο χρονομετρημένο τομέα της πίστας καθ' όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου στην Τζέντα, η W15 ήταν ένα από τα πιο αργά μονοθέσια του grid.

Στον αγώνα ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε στην 6η θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον επηρεάστηκε από τη λάθος στρατηγική της ομάδας του και έμεινε 9ος. Μετά το τέλος του αγώνα, εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του στο Sky Sports για την τωρινή κατάσταση στη Mercedes.

Chequered flag on a tough night in Jeddah. It's P6 for George, P9 for Lewis. We’ll be working hard to improve ahead of Australia pic.twitter.com/Uy6yCxfbdE