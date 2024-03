Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari επέστρεψε στο βάθρο των νικητών της Formula 1 και ήταν πολύ χαρούμενος με την επίδοσή του.

Αποστολή εξετελέσθη για τον Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, καθώς ο οδηγός της Scuderia Ferrari τερμάτισε στην 3η θέση. Ο Μονεγάσκος μπορεί να εκκίνησε δεύτερος, αλλά ο η ταχύτητα της SF024 δεν του επέτρεψε να απειλήσει τους Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ που έκαναν το 1-2 για τη Red Bull Racing.

H διαφορά του Λεκλέρ από τον νικητή Φερστάπεν ήταν στα 18 δευτερόλεπτα στο τέλος του Grand Prix. Αν αναλογιστούμε όμως πως ήταν στα 15 δευτερόλεπτα μακριά από τον Ολλανδό όταν πέρασε τον Λάντο Νόρις για την 3η θέση, τότε συμπεραίνουμε πως είχε καλό ρυθμό πίσω από το τιμόνι της SF-24. Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Λεκλέρ στις πρώτες του δηλώσεις, ήταν χαρούμενος με το πρώτο του βάθρο στη σεζόν.

«Είχαμε πολύ καλό ρυθμό, έκανα και τον ταχύτερο γύρο στο τέλος. Με βοήθησε το DRS, αλλά συνολικά είχα πολύ καλή αίσθηση. Ήταν ένας βαρετός αγώνας γιατί η Red Bull ήταν πολύ γρήγορη και πίσω είχαμε μεγάλη διαφορά. Κατακτήσαμε το μέγιστο αριθμό βαθμών που ήταν εφικτό. Αυτός ήταν ο στόχος και είναι φοβερό που το πετύχαμε» ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε από τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ σχετικά με το πόσο καταπονημένος ήταν μετά το τέλος του GP Σαουδικής Αραβίας, ο Λεκλέρ απάντησε: «Ήταν ένα βήμα προς το καλύτερο ο φετινός αγώνας. Δεν ξέρω ακριβώς το γιατί έγινε αυτό, ίσως γιατί ήμουν περισσότερο μόνος μου στην πίστα. Είναι μια από τις πίστες που σε καταπονούν περισσότερο σωματικά. Ειδικά τον αυχένα, με όλες αυτές τις στροφές υψηλής ταχύτητας. Είναι μια δύσκολη πίστα αλλά και διασκεδαστική».

Στον αγώνα της Τζέντα, ο Λεκλέρ σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, κάτι που είχε να κάνει από το GP Αυστραλίας του 2022. Ο αγώνας στην Αυστραλία είναι ο επόμενος στο πρόγραμμα της Formula 1 και θα διεξαχθεί το τριήμερο 22-24 Μαρτίου.

