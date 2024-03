Ο Ολλανδός πρωταθλητής με τη Red Bull δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην Τζέντα.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Σ. Αραβίας αναμενόταν να είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα ανταγωνιστική και με σκληρές μάχες. Τελικά όμως εξελίχθηκε σε μια άνετη επικράτηση του Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing, ο οποίος εξασφάλισε για δεύτερο αγώνα στη σειρά την πρώτη θέση στην εκκίνηση - και πρώτη φορά στην καριέρα του σε αυτήν την πίστα. Από τη δεύτερη θέση θα εκκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Ο Σέρχιο Πέρεζ με την άλλη Red Bull ήταν 3ος και ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin ήταν 4ος.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN JEDDAH! 🤩 Charles Leclerc joins the Dutchman on the front row. Sergio Perez finishes third. #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/O0BppVYlHu

Το πρώτο σκέλος ξεκίνησε κάτω από το φως των προβολέων στην πίστα της Τζέντα, με την εικόνα να είναι αρκετά διαφορετική από ό,τι είδαμε πριν από μία εβδομάδα στο Μπαχρέιν. Στη Ferrari δεν είχαν τον Κάρλος Σάινθ, που διαγνώστηκε με σκωληκοειδίτιδα, και στη θέση του βρισκόταν ο νεαρός Όλιβερ Μπέρμαν. Επίσης, κανείς δεν περίμενε να δει στην πίστα τη Sauber του Ζου, έπειτα από το τρομακτικό ατύχημα που είχε ο Κινέζος στο FP3 και τις μεγάλες ζημιές που είχε το μονοθέσιό του. Όλοι διαψεύστηκαν όμως, καθώς ο Ζου βγήκε από το γκαράζ με λιγότερο από δύο λεπτά να απομένουν στο ρολόι, αλλά ο Κινέζος οδηγός δεν πρόλαβε να περάσει τη γραμμή εγκαίρως και δεν χρονομετρήθηκε.

Zhou comes out on track with less that two minutes to go - superb effort from his mechanics 💪



But can he get a lap in? #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Oz95n1QAGX