Με έναν εντυπωσιακό χρόνο, ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί πόλης υψηλής ταχύτητας της Τζέντα.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας της Formula 1 με το FP2 να μας προσφέρει ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα της δυναμικής των ομάδων. Οι τεράστιοι προβολείς φώτισαν το σιρκουί της Τζέντα, με τα 60 λεπτά να είναι συναρπαστικά.

Η διαδικασία άργησε να ξεκινήσει κατά 10 λεπτά, καθώς εντοπίστηκε εκτός θέσης ένα καπάκι υπονόμου. Έτσι οι άνθρωποι της πίστας έπρεπε να ελέγξουν όλα όσα υπήρχαν στην πίστα.

Ταχύτερος στο FP2 ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin. O γερόλυκος Ισπανός δείχνει να βολεύεται εξαιρετικά στην πίστα και με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:28,827. Μάλιστα ήταν ο μοναδικός οδηγός που κατέβηκε κάτω από το ένα λεπτό και 29 δευτερόλεπτα. Δεύτερος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, με τον Βρετανό να είναι σε θέση να δαμάσει την ασταθή W15 και η διαφορά του από την κορυφή ήταν στα 0,2 δευτερόλεπτα. Τρίτος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος υποχώρησε από την κορυφή στην οποία ήταν στο FP1.

