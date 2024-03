F1 - Η ποδοσφαιρική φανέλα με τις υπογραφές έφθασε στα χέρια του Γκασλί

Τον 28χρονο οδηγό της Alpine F1 περίμενε ένα δώρο, κατά την άφιξή του στην πίστα της Τζέντα.

Λάτρης του ποδοσφαίρου, ο Πιερ Γκασλί παρακολουθεί συχνά αγώνες. Μάλιστα ο 28χρονος Γάλλος οδηγός της Formula 1 δεν έχει κρύψει την συμπάθειά του προς την Άρσεναλ, στην οποία αγωνίζεται ο συμπατριώτης αμυντικός, Γουίλιαμ Σαλιμπά.

Όταν ο Γκασλί έφθασε στο σιρκουί της Τζέντα για το προσεχές Grand Prix Σαουδικής Αραβίας (Σάββατο στις 7 μμ, ώρα Ελλάδας), βρήκε να τον περιμένει η φανέλα της Άρσεναλ με το 10 (τον αριθμό του στο μονοθέσιο της Alpine) και τις υπογραφές των παικτών των «κανονιέρηδων».

Όπως μπορείτε να φανταστείτε η χαρά του ήταν μεγάλη. Τώρα αν θα του φέρει και τύχη, μένει να το δούμε στο δεύτερο αγώνα της σεζόν στην F1

Pierre Gasly 🤝 The Arsenal



Thanks for the shirt! 💙🤍❤️ pic.twitter.com/YvtC9paMC8