F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Μπαχρέιν

F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Μπαχρέιν
Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing έκαναν το ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν του 2024.

» Τι έγινε στο GP Μπαχρέιν

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ.ΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT26
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT18
3Carlos SainzFERRARI15
4Charles LeclercFERRARI12
5George RussellMERCEDES10
6Lando NorrisMCLAREN MERCEDES8
7Lewis HamiltonMERCEDES6
8Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES4
9Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES2
10Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES1
11Zhou GuanyuKICK SAUBER FERRARI0
12Kevin MagnussenHAAS FERRARI0
13Daniel RicciardoRB HONDA RBPT0
14Yuki TsunodaRB HONDA RBPT0
15Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES0
16Nico HulkenbergHAAS FERRARI0
17Esteban OconALPINE RENAULT0
18Pierre GaslyALPINE RENAULT0
19Valtteri BottasKICK SAUBER FERRARI0
20Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θ.ΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT44
2FERRARI27
3MERCEDES16
4MCLAREN MERCEDES12
5ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES3
6KICK SAUBER FERRARI0
7HAAS FERRARI0
8RB HONDA RBPT0
9WILLIAMS MERCEDES0
10ALPINE RENAULT0

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool

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