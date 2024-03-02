F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Μπαχρέιν
Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing έκαναν το ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν του 2024.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ.
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|26
|2
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|18
|3
|Carlos Sainz
|FERRARI
|15
|4
|Charles Leclerc
|FERRARI
|12
|5
|George Russell
|MERCEDES
|10
|6
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|8
|7
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|6
|8
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|4
|9
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|2
|10
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|1
|11
|Zhou Guanyu
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|12
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|0
|13
|Daniel Ricciardo
|RB HONDA RBPT
|0
|14
|Yuki Tsunoda
|RB HONDA RBPT
|0
|15
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|16
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|0
|17
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|0
|18
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|0
|19
|Valtteri Bottas
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|20
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ.
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|44
|2
|FERRARI
|27
|3
|MERCEDES
|16
|4
|MCLAREN MERCEDES
|12
|5
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|3
|6
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|7
|HAAS FERRARI
|0
|8
|RB HONDA RBPT
|0
|9
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|10
|ALPINE RENAULT
|0
Φωτογραφία: Red Bull Content Pool