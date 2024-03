Στιγμές με συναίσθημα αλλά και... χιούμορ ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Scuderia Ferrari.

H φετινή σεζόν στη Formula 1 αρχίζει με το Grand Prix Μπαχρέιν, στην πίστα Σακχίρ. Είναι η τελευταία σεζόν με τους Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ ως teammates στην ομάδα της Ferrari, καθώς η μετακίνηση του Λιούις Χάμιλτον από το Μπράκλεϊ στο Μαρανέλο σημαίνει ότι ο Ισπανός θα αποχωρήσει και θα αναζητήσει αλλού το επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Λίγες ώρες πριν την εκκίνηση του αγώνα στο Μπαχρέιν, ο Σάινθ έδωσε στον Λεκλέρ ένα δώρο για να... τον θυμάται όπως είπε. Τι ήταν αυτό και ποια η αντίδραση του Μονεγάσκου; Play στο βίντεο που ακολουθεί και θα μάθετε τις απαντήσεις.

“It’s a mix between a chili… and a carrot” 😅 @Carlossainz55 gifts his chili to @Charles_Leclerc 🙏 pic.twitter.com/4AHU2Xl4h0